Один человек погиб, трое пострадали на пожаре в Улан-Удэ (обновлено)

Сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России выясняют причину пожара
Ночной пожар унес жизнь одного человека. Кроме того, трое пострадавших сейчас находятся в больнице, на месте происшествия продолжают работу сотрудники Испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причины страшного пожара все еще неизвестны, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии. Видео с места событий накануне попало в местный паблик "Весь Улан-Удэ".
Как информировал «Номер один», сообщение о загорании жилого дома в Железнодорожном районе поступило на Центральный пункт пожарной связи в первом часу ночи. К месту пожара была направлена техника улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу вызова.
- На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем были охвачены два жилых дома и надворные постройки. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Тушение осложнялось плотной застройкой и наличием узких проездов, а также удаленностью источников противопожарного водоснабжения. Всего в ликвидации пожара было задействовано 9 единиц техники и 32 человека личного состава, - рассказали в региональном главке МЧС.
фото: МЧС Бурятия, скриншот из видео
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?