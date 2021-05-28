В Улан-Удэ задержан бизнесмен, в чьем доме сегодня ночью произошел крупный пожар

Он использовал здание в качестве гостиницы





В Улан-Удэ правоохранители задержали предпринимателя, которому принадлежал трехэтажный дом, сгоревший сегодня ночью на территории дачного товарищества «Урда-Уула». Как выяснилось, он использовал его для сдачи жилья.

«На момент возгорания в помещениях находилось около 13 постояльцев, их точное число в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, очаг находился на первом этаже в мастерской. После возгорания часть жителей эвакуировались из здания самостоятельно. При этом, среди них находилась женщина с ребенком, которая во время прыжка из окна с высоты третьего этажа получила повреждения. Также пострадал ее ребенок. При тушении пожара внутри здания обнаружено тело одного постояльца – жителя Иркутской области», - рассказали в Следственном комитете.







Напомним, сообщение о загорании жилого дома поступило на Центральный пункт пожарной связи в первом часу ночи. К месту пожара была направлена техника улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу вызова.





Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, индивидуальный предприниматель на своем придомовом участке в ДНТ возвел 3-этажное строение под коммерческие цели. На первом этаже размещалась станция техобслуживания автомобилей; на втором и третьем этаже, выполненных из бруса и досок, - 15 жилых помещений. Они предоставлялись гражданам в аренду для проживания.По факту пожара в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.- На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем были охвачены два жилых дома и надворные постройки. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Тушение осложнялось плотной застройкой и наличием узких проездов, а также удаленностью источников противопожарного водоснабжения. Всего в ликвидации пожара было задействовано 9 единиц техники и 32 человека личного состава, - рассказали в региональном главке МЧС.Фото: Следственный комитет Бурятии