В Бурятии жаждущий алкоголя сельчанин сломал рольставни голыми руками

Мужчине очень хотелось продолжить возлияния в честь дня рождения ребенка





Сегодня ночью на пульт Росгвардии Бурятии поступил сигнал из охраняемого магазина в селе Турунтаево. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место происшествия. В темноте они увидели силуэт человека, который при виде автомобиля правоохранителей побежал в проулки.

В ходе непродолжительной погони росгвардейцы задержали убегавшего, а при осмотре объекта обнаружили взломанные и открытые рольставни входной двери.





Задержанный 30-летний местный житель был пьян. Сельчанин сознался, что пытался проникнуть в магазин для кражи алкоголя, чтобы продолжить возлияния в день рождения своего ребенка. Однако, сломав руками рольставни, злоумышленник не смог взломать входную дверь.По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии