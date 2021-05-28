В Бурятии жаждущий алкоголя сельчанин сломал рольставни голыми руками

Мужчине очень хотелось продолжить возлияния в честь дня рождения ребенка
Сегодня ночью на пульт Росгвардии Бурятии поступил сигнал из охраняемого магазина в селе Турунтаево. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место происшествия. В темноте они увидели силуэт человека, который при виде автомобиля правоохранителей побежал в проулки.
В ходе непродолжительной погони росгвардейцы задержали убегавшего, а при осмотре объекта обнаружили взломанные и открытые рольставни входной двери.
Задержанный 30-летний местный житель был пьян. Сельчанин сознался, что пытался проникнуть в магазин для кражи алкоголя, чтобы продолжить возлияния в день рождения своего ребенка. Однако, сломав руками рольставни, злоумышленник не смог взломать входную дверь.
По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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