Семья погибшей Галины Бурчевской ищет адвоката для подачи апелляции по делу Баира Жамбалова

Родители девушки решились обжаловать приговор и требовать колонии общего режима

Накануне член совета по правам человека при Президенте РФ Екатерина Винокурова объявила в своих социальных сетях, что семья Галины Бурчевской обратилась к ней за помощью – родители решили обжаловать приговор и требовать для политика Баира Жамбалова колонии общего режима. «Можно ли убить человека и уехать только в колонию-поселение? Если ты - бывший вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов», - высказалась на странице Екатерина Винокурова.

- 5.02.2020 года под колесами машина, за рулем которой был он (это установлено в суде и есть в приговоре) сбила 17-летнюю девушку, Галю Бурчевскую. С места преступления на Жамбалов скрылся (это установлено в суде и есть в приговоре). Девушка осталась умирать на обочине. Его приятель Галуст Пилосян утверждал, что за рулем был он. В суде это было опровергнуто показаниями свидетелей, ДНК приятеля в машине не было найдено. Жамбалов даже не извинился. В общем, он получил... 6 лет и один месяц колонии-поселения. Домашний арест зачтут. Сравните с приговором Ефремову, - отметила Екатерина Винокурова.

Винокурова рассказала что родители Галины обратились к ней. « Они будут обжаловать приговор, как потерпевшие, и требовать колонии общего режима», написала член совета по правам человека.

- Я поддерживаю их. Нам сейчас нужен адвокат, который про боно ( на безвозвездной основе ради общественного блага - ред) напишет им апелляцию. Помогите нам, пожалуйста, - добавила женщина.

Напомним, суд признал Баира Жамбалова виновным и, с учетом пожилого возраста и положительных характеристик, приговорил его к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. Причем честь срока бывшему вице-спикеру Хурала «скостят» за счет пребывания под домашним арестом. Отец погибшей девушки не доволен решением суда

- Приговор, конечно, слишком мягкий, колония-поселение. Надеялись, что хотя бы будет колония общего режима. Если учесть домашний арест, получается, он уже треть срока отбыл. Конечно, будем обжаловать. Это для нас не результат. 8 лет общего режима, это бы устроило нашу семью, - прокомментировал Максим Бурчевский, отец погибшей 17-летней Галины.

фото: "Номер один"