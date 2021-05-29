29.05.2021
Семья погибшей Галины Бурчевской ищет адвоката для подачи апелляции по делу Баира Жамбалова

Семья погибшей Галины Бурчевской ищет адвоката для подачи апелляции по делу Баира Жамбалова

Родители девушки решились обжаловать приговор и требовать колонии общего режима

Накануне член совета по правам человека при Президенте РФ Екатерина Винокурова объявила в своих социальных сетях, что семья Галины Бурчевской обратилась к ней за помощью – родители решили обжаловать приговор и требовать для политика Баира Жамбалова колонии общего режима. «Можно ли убить человека и уехать только в колонию-поселение? Если ты - бывший вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов», - высказалась на странице Екатерина Винокурова.

 - 5.02.2020 года под колесами машина, за рулем которой был он (это установлено в суде и есть в приговоре) сбила 17-летнюю девушку, Галю Бурчевскую. С места преступления на Жамбалов скрылся (это установлено в суде и есть в приговоре). Девушка осталась умирать на обочине. Его приятель Галуст Пилосян утверждал, что за рулем был он. В суде это было опровергнуто показаниями свидетелей, ДНК приятеля в машине не было найдено. Жамбалов даже не извинился. В общем, он получил... 6 лет и один месяц колонии-поселения. Домашний арест зачтут. Сравните с приговором Ефремову, - отметила Екатерина Винокурова.

 Винокурова рассказала что родители Галины обратились к ней. « Они будут обжаловать приговор, как потерпевшие, и требовать колонии общего режима», написала член совета по правам человека.

 - Я поддерживаю их. Нам сейчас нужен адвокат, который про боно ( на безвозвездной основе ради общественного блага - ред) напишет им апелляцию. Помогите нам, пожалуйста, - добавила женщина.

 Напомним, суд признал Баира Жамбалова виновным и, с учетом пожилого возраста и положительных характеристик, приговорил его к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. Причем честь срока бывшему вице-спикеру Хурала «скостят» за счет пребывания под домашним арестом. Отец погибшей девушки не доволен решением суда

 - Приговор, конечно, слишком мягкий, колония-поселение. Надеялись, что хотя бы будет колония общего режима. Если учесть домашний арест, получается, он уже треть срока отбыл. Конечно, будем обжаловать. Это для нас не результат. 8 лет общего режима, это бы устроило нашу семью, - прокомментировал Максим Бурчевский, отец погибшей 17-летней Галины.

фото: "Номер один"

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