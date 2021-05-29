В районе Бурятии вновь размыло дорогу до города

Трасса «Монды-Орлик» очередной раз стала местом подтопления

После обильных дождей размыло дорогу в Окинском районе. За весенний период трасса становилась непроходимой уже несколько раз. Как сообщает Минтранс, сейчас движение восстановлено.

- Сегодня ночью размыло дорогу "Монды-Орлик" на 91 км. После аварийно - восстановительных работ движение частично восстановлено. ✔️Проезд организован по одной полосе, - сообщили в ведомстве.





Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, снятое в Окинском районе. На нем видно, что талые воды буквально отрезали путь для проезда автомобилистов. В этом году планируется капитальный ремонт проблемного участка. Ранее ход капремонта оценил во время рабочей поездки глава республики Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На выполнение ремонтных работ заключен муниципальный контракт с ООО «Байкал» на сумму более 185 млн рублей. Ремонт начался в мае прошлого года, и его планируют закончить в ноябре этого года.





фото: скриншот из видео