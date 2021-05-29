Огнеборцы Бурятии за сутки ликвидировали сразу 4 лесных пожара

В трех возгораниях виноваты люди



Только за прошедшие сутки случилось сразу 4 лесных пожара. Возгорания произошли в Закаменском, Кабанском, Тарбагатайском районах и в пригороде Улан-Удэ. При этом, в большинстве пожаров причиной возгорания стал человеческий фактор.

- В Закаменском районе лесной пожар возник от сухой грозы, все остальные возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём составила почти 11 га. На тушении работало 58 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 12 единиц спецтехники. – сообщили в пресс-службе Республиканского агенства лесного хозяйства.

Лесные пожары ликвидированы, на утро 29 мая новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Как сообщал «Номер один», С 20 апреля в Бурятии действует особый противопожарный режим, в период которого категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, а также разведение костров на землях всех категорий. Как сообщили в МЧС Бурятии, оперативно выявлять нарушителей помогают беспилотники. Они быстро распознают и фиксирует малейшие нарушения противопожарных требований.





фото: pixabay.com