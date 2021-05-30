Житель Бурятии не смог справиться с непреодолимым желанием что-нибудь украсть

Сельская администрация едва не лишилась компьютера



Полицейские в Баргузинском районе задержали подозреваемого в краже компьютера из административного здания сельского поселения, пишет пресс-служба МВД Бурятии.



Злоумышленник – неработающий, ранее не судимый 19-летний местный житель. Парень пояснил полицейским, что вечером, проходя мимо административного здания, решил похитить «что-то ценное». Аккуратно сняв гвозди с оконных рам, он проник внутрь помещения и похитил компьютер. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.



"В настоящее время похищенное изъято. Вину злоумышленник признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие", - добавили в республиканском МВД.



Фото: "Номер один"

