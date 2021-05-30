На реке в Бурятии перевернулась надувная лодка с людьми

Одну девушку унесло течением



28 мая в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Тункинском районе на р. Иркут перевернулось маломерное судно «РАФТ», где находилось 4 человека. В результате произошедшего 1 человека (девушку) унесло течением.



"В данном случае спасатели не понадобились, так как девушку вытащила другая сплавляющаяся группа", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Фото: pixabay.com

