В Гусиноозерске неизвестный втридорога продает старикам дешевые вещи

Недавно на удочку гастролера попал дедушка, отдавший за простое одеяло и подушку 3 тысячи рублей



Неизвестный гастролер разъезжает по улицам Гусиноозерска и обманом продает старикам обычные вещи втридорога. Об одной из таких историй стало известно из паблика в социальной сети.



"Какой то ч... катается на машине и продает постельное белье и иногда обувь. На днях он вновь приехал, решил продать одеяло, подушку и обувь дедушке, в итоге, за одеяло (которое стоит максимум 500), подушка (за 200 рублей) и обувь он отдал 3000 рублей, а этот ч..., отдав одеяло и подушку, сбежал с 3000 рублями и не отдал обувь. В след дедушке кричал: "Слишком дёшево", - написал анонимный автор.



В комментариях к посту местных жителей призвали с осторожностью относиться к таким "продавцам".



Несколько лет назад мы уже рассказывали о том, как в Гусиноозерске



Фото: pixabay.com

Неизвестный гастролер разъезжает по улицам Гусиноозерска и обманом продает старикам обычные вещи втридорога. Об одной из таких историй стало известно из паблика в социальной сети."Какой то ч... катается на машине и продает постельное белье и иногда обувь. На днях он вновь приехал, решил продать одеяло, подушку и обувь дедушке, в итоге, за одеяло (которое стоит максимум 500), подушка (за 200 рублей) и обувь он отдал 3000 рублей, а этот ч..., отдав одеяло и подушку, сбежал с 3000 рублями и не отдал обувь. В след дедушке кричал: "Слишком дёшево", - написал анонимный автор.В комментариях к посту местных жителей призвали с осторожностью относиться к таким "продавцам".Несколько лет назад мы уже рассказывали о том, как в Гусиноозерске "зомбировали" людей , чтобы те купили дорогостоящую посуду. Тогда одна из потерпевших отдала неизвестно кому 118 тысяч рублей.Фото: pixabay.com