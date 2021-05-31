Два лобовых ДТП произошли на федеральной трассе в Бурятии

Травмированы три человека





Два ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, произошли 30 мая на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии.

Еще одно ДТП на федеральной автодороге произошло в Иволгинском районе около 5 часов вечера возле села Сотниково. Там 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа» выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер». После столкновения оба автомобиля слетели в кювет.







Как сообщили в республиканском ГИБДД, первая авария случилась днем в Кабанском районе, в 8 км от города Бабушкин. 48-летний водитель автомобиля «Форд» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Хонда». В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы и был госпитализирован.В результате аварии водители получили травмы, несовершеннолетние пассажиры, находившиеся в «Лэнд Крузере», не пострадали.Фото: ГИБДД Бурятии