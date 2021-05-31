Дома улуса в пригороде Улан-Удэ горели дважды за сутки

Огнеборцы Бурятии за сутки тушили пожары в трех районах республики



В Бурятии накануне в улусе Хойтобэе в пригороде Улан-Удэ загорелся строящийся дом. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем повреждена крыша, деревянный фронтон крыши, стена дома, потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается. К ликвидации пожара и его последствий были привлечены огнеборцы двух пожарных частей – №73 ГУ МЧС России по Бурятии и ПЧ 24 шестого Иволгинского отряда противопожарной службы республики.



Однако, приблизительно через час пожарные этих частей снова работали вместе на территории Хойтобэе, но уже на ликвидации другого пожара: горел жилой дом. Открытое горение было ликвидировано за 14 минут. В результате пожара огнем повреждены потолочные перекрытия. Уничтожения жилого дома не допущено. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электроприбора.





Впрочем, непростой день выдался для пожарных Бурятии сразу в трех районах республики.



В поселке Каменск Кабанского района произошел пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы двух пожарных частей – из Каменска и Кабанска. Из-за огня нежилой дом выгорел изнутри на площади 52 кв.м. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.



Вечером сигнал тревоги поступил из села Сосново-Озерское Еравнинского района -произошлозагорание бани. На момент прибытия пожарных строение было задымлено изнутри.



- Благодаря своевременному обнаружению пожара и оперативному обращению в пожарную охрану, огнеборцы оперативно прибыли к месту возгорания. Открытое горение было ликвидировано за несколько минут, уничтожения строения не допущено, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара повреждено потолочное перекрытие в бане. Предположительно, причиной пожара послужил перекал трубы дымохода.



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