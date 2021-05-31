В Бурятии полицейский отказался от взятки в 300 рублей

Деньги ему предложил пьяный мужчина, задержанный на вокзале





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Северобайкальска, обвиняемого в покушении на дачу мелкой взятки.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в марте 2021 года сотрудники транспортной полиции увидели на вокзале мужчину, распивающего алкоголь. Его доставили в дежурную часть для составления административного протокола.«Находясь в комнате для административно-задержанных, подсудимый предпринял попытку передать 300 рублей сотруднику полиции за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении. От предложенных денег полицейский отказался», - рассказали в надзорном ведомстве.На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей.Фото: «Номер один»