Жители Улан-Удэ оспаривают «аварийность» своих домов

Двенадцать домов по улице Тобольская планируют расселять, хотя их жильцы не хотят этого

В Бурятии активисты Общероссийского народного фронта работают по обращению инициативной группы жителей 12 домов на улице Тобольской. В марте 2021 года эти многоквартирные дома распоряжением городской администрации были признаны аварийными и исключены из программы капремонта. Жители домов узнали об этом только тогда, когда к ним перестали поступать счета за капитальный ремонт.- Несмотря на сложности признания домов аварийными, по странному стечению обстоятельств ни один из жителей-собственников не был в курсе проводимой городом работы, исключая заявителей, подавших документы на признание домов аварийными, коими оказались наниматели муниципальных жилых помещений, которым в последующем, после расселения, будет предоставлено равнозначное жилье. Тогда как собственникам жилых помещений, которых большинство, будет выплачено возмещение за изымаемое жилое помещение, так называемая денежная компенсация. Ее размер по понятным причинам беспокоит собственников, равно как и незаметно проведенный мониторинг технического состояния домов с последующими заключениями межведомственной комиссии, - сообщили общественники ОНФ.В мае эксперты ОНФ организовали рабочее выездное совещание с участием жителей и представителей администрации. Жители задали вопросы и выслушали доводы чиновников. Их аргументы собравшихся совершенно не удовлетворили. Все ранее тревожащие их факторы так и остались непонятными.- Наш дом признали аварийным, но заключение экспертизы вызывает недоверие, ведь очень много ошибок и нестыковок. Например, на всех страницах по-разному указан год постройки дома – то 1962-й, то 1960-й, хотя в техпаспорте у нас дом, все-таки, 1960 года. Также физический износ нашего дома на разных страницах тоже указан разный, то он 86 процентов, то 74,6. Примерно то же самое по ряду домов. Где-то вообще в экспертизу вложены фото конструкций совсем других домов с явными признаками аварийности, которых в реальности у обследуемых домов нет и быть не может», – рассказала жительница дома №19 на улице Тобольской.Так, в доме № 19 экспертиза выявила перекосившиеся стены и протекшие потолки, подпертые перекладины в подвале и в подъезде и ветхие коммунальные сети, приписав, что «коммуникационные системы находятся в неудовлетворительном состоянии и за 57 лет существования дома сведений о капитальном и текущем ремонте нет».Между тем, в 2018 году в этом доме депутаты округа за свои средства провели канализацию и водоснабжение, а жители установили на свои средства новые двери и окна, фонд капремонта отремонтировал систему электроснабжения. На все ушло за 2018–2019 годы несколько миллионов рублей. Только на установку канализации и водоснабжения жители вложили с каждой квартиры дополнительно по 20 тыс. руб.Что касается, недостоверности сведений технических экспертиз, чиновники посоветовали людям обратиться в суд с признанием незаконным заключения межведомственной комиссии. А Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить качество проведенной экспертизы и соответствие ее выводов реальному состоянию этих домов.фото: ОНФ