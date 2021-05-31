Житель Улан-Удэ вступился за женщину и получил несколько ударов ножом

Прибывшие врачи успели спасти горожанина





Вечером 26 мая одну из больниц Улан-Удэ доставили 31-летнего жителя поселка Энергетик с колото-резаными ранениями живота.

Как выяснили полицейские, гражданин зашел в гости к соседям, у которых временно, из-за ссоры с супругом, проживала родственница с детьми. Когда за ней приехал муж и попросил вернуться, гость стал высказывать ему претензии относительно его отношения к женщине. Тот, не долго думая, схватил на кухне нож и на выходе из квартиры ударил им «нравоучителя» в живот, а затем ранил его еще несколько раз в тамбуре. После злоумышленник скрылся, однако по дороге вызвал скорую.Той же ночью подозреваемого задержали. Когда мужчина направился из дома в магазин за сигаретами, его по ориентировке опознали сотрудники патрульно-постовой службы.Как сообщили в МВД Бурятии, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья и применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Фото: pixabay.com