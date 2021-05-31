В Бурятии выясняют обстоятельства смерти ребенка

Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии





Следственный комитет Бурятии выясняет обстоятельства и причину смерти 7-летнего ребенка из Баргузинского района республики. Об этом «Номер один» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минздрава Бурятии, ребенка госпитализировали в Баргузинскую ЦРБ 24 мая в крайне тяжёлом состоянии. 25 мая его доставили в реанимацию ДРКБ. Однако, спасти мальчика не удалось. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.Как сообщают в соцсетях, возможно, причиной гибели мальчика стало отравление неизвестным веществом.Фото: «Номер один»