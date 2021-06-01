В Бурятии пьяный водитель после ДТП напал на полицейского

За насилие в отношении представителя власти мужчина получил условный срок





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Эрхирик Заиграевского района. Он обвинялся в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, 4 февраля этого года пьяный мужчина совершил ДТП в Хоринском районе. В ходе разбирательства сотрудник ДПС пригласил водителя на освидетельствование. Мужчина негативно отреагировал на требования полицейского и применил в отношении него насилие.Подсудимого признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото: «Номер один»