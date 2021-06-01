В Бурятии коррупционеров из УФСИНа заставили вернуть взятки

Нечистоплотные сотрудники получили на двоих более 80 тысяч рублей





Прокуратура Бурятии через суд взыскала с осужденных сотрудников УФСИН суммы полученных ими взяток.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в начале февраля этого года два бывших сотрудника исправительного учреждения в улусе Балта Мухоршибирского района были осуждены за взяточничество. Суммы полученной ими мзды составили 68 и 17 тысяч рублей.«К виновным лицам предъявлены иски о взыскании указанных сумм. Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»