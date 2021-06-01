В Улан-Удэ иркутянин украл телефон у 82-летней бабушки

На вырученные от продажи гаджета деньги злоумышленник хотел уехать в Забайкалье



Днем 30 мая в полицию Железнодорожного района с заявлением о краже сотового телефона обратилась 82-летняя горожанка. Пожилая женщина рассказала правоохранителям, что в подъезде неизвестный мужчина из кармана куртки похитил сотовый телефон стоимостью 17 тысяч рублей.



Следствием установлено, что мужчина приехал по делам в Улан-Удэ из Иркутской области. Около магазина познакомился с мужчиной, и они стали распивать спиртное. Во время пьянки мужчина приметил выходящую из магазина пожилую женщину, у которой из кармана виднелся сотовый телефон и последовал за ней. В подъезде мужчина отвлек пенсионерку разговором и тайно похитил гаджет из кармана куртки.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Иркутской области.



- Похищенное он сбыл в скупку, а на вырученные деньги планировал приобрести билет в Забайкальский край. Однако уехать он не успел – был задержан полицейскими на вокзале. Сотовый телефон изъят сотрудниками полиции, - сообщили в МВД Бурятии.



Отметим, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





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