В Бурятии за начало 2021 года совершено 430 краж с банковских счетов

Чаще всего на уловки аферистов попадаются молодые люди от 20 до 40 лет



Прошло очередное заседание общественных советов при МВД по Республике Бурятия и УМВД России по Улан-Удэ. В повестку заседания были включены вопросы о деятельности органов внутренних дел Республики Бурятия по профилактике преступлений, совершаемых в сфере IT-технологий,а также об участии представителей общественных советов в профилактической работе в летний период.



- По итогам 4 месяцев 2021 года на территории Улан-Удэ зарегистрировано 430 краж с банковских счетов граждан, 277 фактов мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий. Анализ показал, что на уловки аферистов чаще всего попадают граждане в возрасте от 20 до 40 лет, которые больше всего времени уделяют интернету и доверяют информационным технологиям, - рассказали капитан полиции Эрдэни Халтанов и заместитель председателя общественного совета при региональном МВД Константин Черниговский.



Информацию по второму вопросу – о работе полиции по обеспечению безопасного отдыха в период летнего курортного сезона - озвучил начальник отдела УОООП регионального МВД майор полиции Анна Шереметова.



- Мероприятия по обеспечению правопорядка в летний период пройдут с 25 мая по 31 августа. Для усиления профилактики правонарушений и своевременного реагирования на сообщения планируется выставление дополнительных постов полиции на «Щучьем озере» Селенгинского района, в местностях «Култушная», «Байкальский Прибой», «Выдрино» и «Энхалук» Кабанского района, в Турке и Горячинске Прибайкальского района, - отметили на заседании.



В ходе обсуждения представитель МВД подчеркнула, что в 2020 году по итогам летнего курортного сезона в республике совершено 42 преступления, что на 26,3% меньше, чем в 2019 году.



- При этом большинство из них – это кражи имущества с побережья, из палаток, автомобилей. Причина, по–прежнему, в том, что не все граждане, отдыхающие самостоятельно, заботятся об экологии озера, о своей безопасности, злоупотребляют спиртным, вследствие чего становятся объектами преступлений, - отметили в МВД Бурятии.



Кроме того, подняли вопрос о безопасности детей в период каникул.



- В настоящее время осуществляется прием заявлений на получение путевки в загородные оздоровительные детские лагеря. В случае разрешения доступа в лагеря главной задачей сотрудников полиции будет организовано проведение профилактической работы и обеспечение безопасного проведения отдыха. Также в августе для 185 несовершеннолетних запланировано проведение профильной смены в детском оздоровительном центре «Рассвет», расположенном на территории Заиграевского района, - отметила майор полиции Наталья Бельская.



Напомним, что в 2020 году на территории республики функционировало всего два лагеря, доступ в которые был запрещен из-за коронавируса.



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