В Бурятии начальницу отделения «Почты России» осудили за хищения

Женщина получила условный срок



Кяхтинский районный суд вынес приговор бывшей начальнице отделения «Почты России». Выяснилось, что женщина периодически брала из мест хранения своего же отделения деньги и товарно-материальные ценности. Сколько времени длилось систематическое «обогащение» - неизвестно, однако общая сумма ущерба составила 284 305 рублей и 61 копейку.



- Суд, исследовав все представленные доказательства, квалифицировал действия подсудимой по ч. 3 ст.160 УК РФ, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, - рассказали в пресс-службе Кяхтинского райсуда.



Суд признал женщину виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года. Кроме того, гражданке придется возместить причиненный «Почте России» ущерб.



фото: "Номер один"





