В Бурятии сельчанин украл вагон из леса

Оказалось, в вагоне проживали люди



Житель Еравнинского района похитил из леса вагончик и вещи внутри него. Находясь в 30 км от села Усть-Эгита, мужчина прицепил к своему трактору вагон, который предназначался для временного проживания людей. Кроме того, из вагона сельчанин «позаимствовал» бензин, масло автол, газовую плиту, сковороду, мясорубку - вещи на общую сумму 63 000 рублей. Случай произошел в декабре 2020 года.



Мужчина признал вину, раскаялся, возместил материальный ущерб, вернув похищенное имущество, принес извинения потерпевшему. Кроме того, у подсудимого имеется на иждивении трое малолетних детей и удовлетворительная характеристика участкового полиции по месту жительства



Суд приговорил находчивого сельчанина по пункту«а» ч.3 ст.158 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.





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