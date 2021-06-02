В Бурятии пьяный сельчанин угнал трактор у своего шефа

Мужчина рассказал полиции, что «просто хотел покататься»





В Хоринском районе вечером 23 апреля к сотрудникам полиции обратился 68-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что с территории пилорамы с. Зун-Хурай у него угнали трактор стоимостью около 200 тысяч рублей.



В итоге, пропавший трактор нашли брошенным в лесном массиве. Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Хоринский» задержали и подозреваемого, которым оказался 32-летний местный житель.



- Известно, что за несколько дней до совершения преступления мужчина устроился рабочим на пилораму. Протрудившись два дня, он стал распивать спиртное и перестал появляться на работе. Спустя несколько дней сельчанин вернулся на пилораму. – сообщают в МВД Бурятии.



Будучи пьяным, мужчина завел трактор с помощью проводов и уехал в лесной массив. Однако в лесу трактор заглох, мужчина не смог его завести и скрылся. Как задержанный пояснил правоохранителям, он «просто хотел покататься».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Дознание продолжается. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, мужчина ранее неоднократно судим за кражу, грабеж и наркопреступление.





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