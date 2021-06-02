В Улан-Удэ осужден последний участник убийства Власко

Авторитетного бизнесмена застрелили по приказу Дрюни-младшего
Недавно прокуратура Бурятии сообщила о вынесении приговора водителю киллера, совершившего в 2010 году убийство криминального авторитета и его знакомого. Мужчина, который привез убийцу к дому потерпевшего, а после преступления помог ему скрыться на автомашине, получил 8 лет колонии строгого режима.
Как выяснил «Номер один», речь идет о читинце Юрии Жданове, а осужден он был за участие в убийстве авторитетного бизнесмена Владимира Власко, известного как Хохол, и его охранника Виктора Уханаева. Преступление произошло в октябре 2010 года в Улан-Удэ.
Как следует из материалов дела, инициатором убийства Владимира Власко стал Андрей Дрюнин, известный как Дрюня-младший. Его называли штатным киллером «Осиновской» ОПГ из Читы, прославившейся своими кровавыми преступлениями в Забайкальском крае, Москве и других регионах России.
«В конце 2008 - начале 2009 годов Андрей Дрюнин, Сергей Грязнов, Николай Захаров и другие лица в составе организованной преступной группы осуществляли незаконный контроль за скупкой гражданами КНР нефрита на территории Бурятии, забирая с каждого килограмма нефрита фиксированную сумму. В 2010 году конкуренцию указанной ОПГ стал составлять криминальный авторитет Владимир Власко, который с лицами его окружения оказывал покровительство незаконному бизнесу граждан КНР в добыче, скупке и продаже нефрита. Андрей Дрюнин из-за возникшей конкурентной борьбы за сферы криминального влияния, испытывая личную неприязнь к Владимиру Власко, решил совершить его убийство», - сказано в материалах дела.
О своих намерениях Дрюнин сообщил Грязнову, который согласился совершить убийство. Летом 2010 года они приехали в Улан-Удэ, где несколько месяцев следили за Власко, выбирая удобное для нападения место. После нескольких неудачных попыток убрать авторитета, киллеры решили позвать на помощь еще двух человек, которые должны были «поработать» водителями. С этой целью из Читы приехали Захаров и Жданов. Собравшись на съемной квартире, подельники распределили роли. «Там Дрюнин завел разговор про свой нефритовый бизнес, про Хохла, сказав, что проблема актуальна и этого человека надо однозначно «убирать», и что они должны помочь ему в этом», - расскажет позже на суде Захаров.
Утром 5 октября 2010 года Захаров и Жданов на двух машинах привезли Дрюнина и Грязнова к дому на ул. Цивилева, где проживал Власко. Грязнов, одетый в спецовку работника ЖКХ, зашел в подъезд и стал поджидать свою жертву. Когда Власко появился в подъезде, киллер выстрелил ему из пистолета в затылок, а затем, уже снаружи, расстрелял охранника авторитета. Осуществив задуманное, преступники скрылись. От полученных ранений оба потерпевших скончались в тот же день в Республиканской больнице.
Как сообщила в ходе следствия супруга Владимира Власко, 5 октября ее муж вернулся домой около 11 часов вместе с Уханаевым. Когда они ушли, она услышала с улицы звуки 4-5 хлопков. Спустившись до первого этажа, она увидела мужа, лежавшего на полу возле входной двери. Он громко и часто дышал, хрипел, ничего не говорил, глаза его были закрыты. Вся голова с левой стороны была в крови. Она вызвала бригаду «скорой». Когда женщина выходила из подъезда, увидела, что на асфальте лежал Уханаев, из его головы шла кровь.
Супруга убитого также рассказала, что когда услышала выстрелы, увидела через дверной проем балкона бегущего мужчину. На нем была куртка-спецовка и брюки синего цвета.
Как выяснилось, несколькими днями ранее жена Власко столкнулась с киллером лицом к лицу. 30 сентября, выходя с мужем на улицу, она увидели мужчину, одетого в синюю спецовку. По словам женщины, он нажимал кнопки на панели домофона, но не был похож на работника этой службы. Она спросила, почему не работает домофон. Тот не ожидал вопроса и в ответ спросил, кто она? Женщина назвала свой номер квартиры. Мужчина, услышав номер, еще больше удивился, буквально опешил. Потом он пришел в себя и сказал, что оставит заявку в своей фирме и якобы его наладят в ближайшие дни. На этом разговор был закончен.
Убийство Владимира Власко оставалось нераскрытым несколько лет, пока в 2015 году в Иркутске правоохранителями не был задержан Андрей Дрюнин. Он не стал отпираться и, заключив сделку со следствием, подробно рассказал о совершенных расправах. В 2017 году суд признал его виновным в 57 преступлениях, в числе которых убийства и покушения на убийство, похищения и вымогательства. С учетом показаний, данных им в отношении других членов ОПГ «Осиновские», его приговорили к 22 годам лишения свободы. В 2018 году были осуждены Грязнов и Захаров. Позже всех правосудие настигло Жданова – его задержали в Красноярске спустя 9 лет после убийства Владимира Власко. Водитель киллера не стал отпираться и признал свою вину, что было учтено судом при вынесении приговора.
На фото: Андрей Дрюнин
Фото: Следственный комитет Забайкальского края
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