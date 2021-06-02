У уроженца Бурятии отказали почки в Южной Корее

Близкие Гэсэра просят о помощи: парень находится в тяжелом состоянии

Уроженец Бурятии Гэсэр Батуев попал в беду, находясь за пределами родины в Южной Корее. Как сообщают в паблике «Бурятия онлайн», на данный момент он подключён к аппарату искусственной вентиляции почек, врачи дают почкам время отдохнуть, так как свои функции они перестали выполнять.Близкие молодого человека рассказали, что 24 мая Гэсэр упал и ударился головой, а уже на следующий день 25 мая появились симптомы: головокружение, тошнота, частичная потеря зрения, температура и все сопровождалось непрекращающимися головными болями.- За день до того, как потерял сознание,(28 мая) ему сделали коррекцию зрения, восстановили фокус. Переночевав дома, под утро 29 мая он начал бредить, появились галлюцинации и уже вечером его отвезли в больницу, где он и потерял сознание. Врачи дают неутешительные прогнозы, но тем не менее он идёт на поправку, так как критическая точка пройдена, -рассказали близкие парня в социальных сетях.Оказалось, у молодого человека произошло заражение крови, обнаружили инфекцию, которая при циркуляции крови разносится по всему организму, поэтому кровь часто меняют.- Вчера 31 мая около 19-20 часов врач сообщил что одна почка заработала, теперь ждём и надеемся что он придёт в сознание! Так как это другая страна, а именно Корея, счета тут огромные, за прошедшие 3-е суток счёт составил 23 млн вон. Поэтому очень всех прошу помогите нам, пожалуйста, - просят близкие.Сейчас молодой человек находится в госпитале Shihwa General Hospital в г.Сихын (Siheung). В социальных сетях родные парня ведут постоянный финансовый отчет. Все реквизиты для перевода имеются на их странице.фото: Бурятия Онлайн