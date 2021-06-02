В Бурятии полицейский подбросил наркотики сельчанину и «раскрыл» два преступления

«Оборотня» выявили сотрудники ФСБ





В Бурятии возбуждены сразу несколько уголовных дел в отношении старшего оперуполномоченного отдела полиции «Северобайкальский». Его обвиняют в нарушении правил оборота наркотических средств, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

В настоящее время оперативнику предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.







Ситуацию с задержанием сотрудника прокомментировали в МВД Бурятии:



- На основании судебного решения следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении сотрудника подразделения наркоконтроля одного из территориальных отделов. Ему инкриминируются нарушения законодательства, в числе которых – фальсификация доказательств по уголовному делу.



Отметим, что ранее МО МВД России «Северобайкальский» в отношении 36-летнего жителя поселка Новый Уоян (ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку и к административной ответственности за потребление наркотических средств) было расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Мужчина признал вину в полном объёме. Обвинительный акт утвержден прокуратурой. Собранные дознанием материалы признаны Северобайкальским городским судом допустимыми. Приговор не обжалован, заявлений на необъективное расследование не поступало. В ходе следствия данный гражданин дал показания как на сбытчика наркотических средств на 31-летнего местного жителя (ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за потребление наркотических средств).



МВД по Республике Бурятия проводится служебная проверка по факту возбуждения уголовных дел в отношении сотрудника полиции, который версию следствия отрицает. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством.





«26 января 2021 года старший оперуполномоченный отдела полиции внес заведомо ложные сведения в материалы проверки о хранении и изъятии наркотического средства у жителя поселка Новый Уоян. Вечером, зайдя в гараж к потерпевшему, сотрудник положил наркотическое средство в навесной шкаф, сфотографировал и вновь забрал его с целью дальнейшей фальсификации доказательств по делу. Путем оказания на мужчину морального давления, под угрозой распространения компрометирующей информации, полицейский заставил последнего оговорить себя и другого жителя поселка, который якобы приобрел у него данное наркотическое средство и хранил в гараже», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Затем, на основании представленных полицейским материалов, в отношении местных жителей были возбуждены уголовные дела. Одного из мужчин осудили, а уголовное дело по сбыту наркотиков было прекращено.Как уточнили в Следкоме, преступление помогли выявить сотрудники УФСБ Бурятии.Фото: «Номер один»