В Бурятии в смертельном ДТП обвинили не пьяного водителя, а погибшего пассажира

Уже два года семья погибшего не может добиться справедливости
Целых два года продолжалось расследование обстоятельств ДТП, произошедшего в Иволгинском районе. Речь идет об аварии, унесшей жизнь 26-летнего Семена Котикова. Пьяный водитель врезался в забор, пассажир погиб. Казалось бы, вина водителя очевидна, однако на днях уголовное дело закрыли. Виноватым в собственной смерти признали пассажира легковушки.
«Все равно не сядет»
Напомним, в прошлом году наше издание уже писало об этой истории. ДТП произошло в Иволгинском районе 8 июня 2019 года. Сестра погибшего уверяла, речь идет о волоките и закрытии уголовного дела на основании лишь слов виновника аварии.
- Семен, мой брат, вместе с другом выехали вечером в магазин. Брат был пассажиром. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в забор. Семен умер в больнице, спасти его не удалось. Произошел разрыв правой доли печени, - рассказывает сестра погибшего Лидия Медведева.
Долгие месяцы семья умершего провела в ожидании результатов расследования данного ДТП. Тем более что у 25-летнего парня остались жена и двое маленьких деток, которых теперь содержать некому. Но постепенно надежда на справедливое правосудие стала таять.
- У водителя зафиксировано 2,65 промилле. Но ему даже не присудили административное правонарушение, не лишили прав, он по-прежнему спокойно ездит на машине, ходит на работу, - замечает Лидия.
К слову, попытки прийти к цивилизованному способу решения проблемы, чтобы виновник аварии помогал детям, лишенным кормильца, ни к чему не привели.
- У Семена остались двое детей. Одному на момент аварии было семь месяцев, второму - два годика. Конечно, нас волновал вопрос, кто теперь будет обеспечивать детей. Но когда мы назначили встречу, на нее пришел не только виновник аварии, но и его друзья. Судя по повадкам, из криминального мира. Они с нами разговаривали на повышенных тонах, например, говорили категорично: «Он все равно не сядет» и все в том же духе. В общем, разговор не получился, - вспоминает Лидия.
Родственники не понимают, почему по горячим следам не были толком опрошены очевидцы произошедшего, возможно, им есть о чем поведать полиции.
- Женщину, в чей забор врезался автомобиль, так и не опросили. Она нам рассказывала, что, услышав удар, вышла на улицу и увидела странные вещи. Разбитую машину отодвигали от ее забора. Слышно было, как какие-то мужчины говорили: «Давай ее поставим вот так», «Менты приедут, чтобы не было проблем», - рассказывает сестра погибшего.
Крен в расследовании
Но еще больше удивились родственники, когда из уст адвоката водителя услышали о весьма странной версии произошедшего в тот вечер.
- Они говорят о том, что мой брат якобы ударил водителя по голове во время движения автомобиля. Водитель потерял сознание и по этой причине врезался в забор. Якобы совсем не из-за того, что был пьян, - возмущается Лидия. - Если бы брат его ударил, да еще и в висок, как они утверждают, то наверняка должны остаться следы. Какая-то травма, гематома, синяк. Но ничего этого нет. Тем не менее уголовное дело благополучно закрыли.
Адвокат семьи погибшего отправил жалобу в прокуратуру. В надзорном ведомстве с выводами МВД не согласились, указав на то, что при расследовании допущена волокита, а доводы водителя о том, что ДТП совершено якобы из-за драки с пассажиром, ничем, кроме его собственных слов, не обоснованы. В итоге постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой Республики Бурятия в прошлом году отменено.
Однако на днях родственники погибшего вновь узнали о закрытии уголовного дела. Как пояснили в пресс-службе МВД по РБ, следствие вновь пришло к выводу, что в момент столкновения водитель находился без сознания.
В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного ДТП. В частности, допрошен ряд свидетелей, проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Установлено, что при движении автомобиля в его салоне между водителем и пассажиром возник конфликт, в ходе которого пассажир нанес удар водителю, от чего последний потерял сознание, в результате произошло ДТП. Согласно выводам автотехнической экспертизы, действия водителя не находятся в причинной связи с происшествием, прокомментировали в МВД по РБ.
Пострадавшие не согласны с такими доводами, считая, что водитель должен понести справедливое наказание за то, что совершил смертельную аварию.
- Выводы автоэкспертизы подлежат сомнению, учитывая, как именно там были поставлены вопросы. Следователь словно защищает не пострадавшего, а водителя. Я считаю, что следователи, кто вел дело, делали это непрофессионально либо были заведомо заинтересованы в том, чтобы не быть на стороне пострадавших. Кроме того, в материалах дела есть выводы полиграфического исследования, указывающие на то, что водитель врет, говоря о том, что его перед столкновением ударил мой брат. Но, к сожалению, такие данные не являются доказательством, - отмечает Лидия.
«Я пойду до конца»
И снова родственники погибшего парня подали жалобу в прокуратуру.
«Следователь сообщила, что вину в преступлении они не могут доказать, исчерпали все возможности по доказыванию. Мы, то есть потерпевшая сторона, не согласны с решением следствия и считаем, что наши права нарушаются. Виновное лицо, подлежащее наказанию, избежит справедливого наказания. Просим вас принять меры прокурорского реагирования и содействовать в изъятии уголовного дела у следователя СО ОМВД Иволгинского района, передать дело в СЧ СУ МВД России – следователю, специализирующемуся по ДТП», - пишет в жалобе адвокат пострадавших.
В прокуратуре РФ по РБ подтвердили, что сейчас рассмотрение обращения Лидии Медведевой поставлено на контроль. В случае если с доводами пострадавших в надзорном ведомстве вновь согласятся, то дело уже во второй раз будет вновь возобновлено и направлено на новое рассмотрение. Кроме того, Лидия также направила жалобы и обращения главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и в администрацию президента РФ.
По сей день с материалами дела родственников погибшего пассажира не ознакомили, в том числе с постановлением о закрытии уголовного дела. Интересно, что о самом закрытии дела Лидия узнала случайно в прокуратуре. Ей лично об этом даже никто не сообщил.
- По сути, всю работу за следователя делали мы, собирали информацию по крупицам. А дело только затягивали и затягивали. Понятно, что можно подать в суд на водителя в гражданском порядке и взыскать с него деньги, но для меня главное не деньги, а справедливость. Я хочу, чтобы человека наказали за то, что он, по сути, убил моего брата. И я пойду до конца, - уверяет Лидия.
Тем временем со дня смерти Семена Котикова уже прошло два года. И уже сам факт, что это дело расследуют так долго и пространно, вызывает у родственников погибшего парня подозрения и сомнения в объективности расследования.
«Номер один» будет следить за ходом развития событий.
Василиса Шишкина, «Номер один»
Фото: из личного архива семьи Котиковых
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