В Бурятии в смертельном ДТП обвинили не пьяного водителя, а погибшего пассажира

Уже два года семья погибшего не может добиться справедливости





Целых два года продолжалось расследование обстоятельств ДТП, произошедшего в Иволгинском районе. Речь идет об аварии, унесшей жизнь 26-летнего Семена Котикова. Пьяный водитель врезался в забор, пассажир погиб. Казалось бы, вина водителя очевидна, однако на днях уголовное дело закрыли. Виноватым в собственной смерти признали пассажира легковушки.

Долгие месяцы семья умершего провела в ожидании результатов расследования данного ДТП. Тем более что у 25-летнего парня остались жена и двое маленьких деток, которых теперь содержать некому. Но постепенно надежда на справедливое правосудие стала таять.



