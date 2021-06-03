Максим Бурчевский обжаловал приговор Баиру Жамбалову

Родители погибшей Галины считают его слишком мягким
Максим Бурчевский, отец насмерть сбитой 17-летней Галины, подал апелляционную жалобу на приговор бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Соответствующая информация появилась в картотеке Прибайкальского райсуда. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Напомним, 26 мая суд признал Баира Жамбалова виновным по двум статьям УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Судья Олег Абидуев приговорил бывшего главного единоросса республики к 6 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Ранее гособвинитель попросил суд назначить Жамбалову 10 лет 3 месяца колонии общего режима.
Потерпевшая сторона посчитала приговор слишком мягким.
- Надеялись, что хотя бы будет колония общего режима. Конечно, будем обжаловать. Это для нас не результат. 8 лет общего режима, это бы устроило нашу семью, - прокомментировал приговор Максим Бурчевский.
Не исключено, что приговор еще обжалует и сам Баир Жамбалов, который не считает себя виновным. Сразу после его оглашения политик вновь заявил журналистам, что «не был за рулем той машины».
Фото: «Номер один»
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