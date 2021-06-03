Максим Бурчевский обжаловал приговор Баиру Жамбалову

Родители погибшей Галины считают его слишком мягким





Максим Бурчевский, отец насмерть сбитой 17-летней Галины, подал апелляционную жалобу на приговор бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Соответствующая информация появилась в картотеке Прибайкальского райсуда. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.