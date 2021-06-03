В Бурятии пьяный подросток на мопеде устроил гонки с полицией

Сбежать от инспекторов ГИБДД парню не удалось





Ночью в одном из сел Джидинского района патруль ГИБДД заметил водителя мопеда, который ехал с выключенными фарами и без мотошлема. Требование об остановке он проигнорировал и продолжил движение.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, задержанным оказался 17-летний подросток, не имеющий водительских прав. От молодого человека исходил запах алкоголя. На место происшествия была приглашена мать несовершеннолетнего и проведена процедура освидетельствования. Алкотестер показал, что подросток пьян.









После непродолжительной погони водитель бросил мопед и попытался убежать, однако был задержан инспектором ДПС.Всего с начала года сотрудники ГИБДД задержали и привлекли к административной ответственности 77 несовершеннолетних, не имеющих водительских прав. 35 из них управляли мототехникой и в 4 случаях находились в состоянии опьянения.Фото и видео: ГИБДД Бурятии