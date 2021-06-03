Житель Бурятии, 9 лет скрывавшийся из-за обвинения в убийстве, получит 70 тысяч рублей

Суд, признав неэффективность следствия, снизил сумму требуемой компенсации в 10 раз
Верховный суд Бурятии рассмотрел иск Ильи Хунхинова о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.
Об истории этого парня «Номер один» рассказывал два месяца назад. В 2012 году правоохранительные органы заподозрили Илью в убийстве молодого человека у магазина «Спутник» в Улан-Удэ. Попав под каток системы и опасаясь, что окажется за решеткой, невиновный молодой человек вынужден был скрыться.
Почти 9 лет парень провел в бегах – вдали от родного дома, родителей и невесты. Все эти девять лет, пока значился в розыске, Илья Хунхинов был человеком без имени, не мог обратиться за медицинской помощью, сесть за руль, жениться и завести детей. У него нет своего дома, трудового стажа, он не успел окончить университет, а его бизнес за эти годы прогорел. Он не смог приехать на похороны отца, бабушки и дедушки….
В прошлом году мама Ильи обратилась за помощью к частному детективу. Изучив дело, он сумел вычислить настоящего убийцу и передал информацию в правоохранительные органы. 2 марта 2021 года розыск Ильи Хунхинова и его уголовное преследование наконец прекратили.
В своем иске Илья Хунхинов оценил сумму компенсации в 721 тысячу 613 рублей. Он указал, что длительность уголовного судопроизводства в отношении него превысила разумные сроки. Причиной этого, по мнению истца, стала недостаточная, неэффективная работа следствия.
Представитель Следственного комитета Бурятии, привлеченный к рассмотрению дела, возражал против удовлетворения иска.
Выслушав объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что следствие действительно велось неэффективно.
Так, постановление о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью Хунхинова к совершению преступления, вынесенное спустя более 8 лет с момента объявления его в розыск, основывалось на показаниях нескольких свидетелей. Один из них, будучи допрошенным 15 июля 2014 года, прямо указывал на непричастность Хунхинова к совершенному преступлению. Остальные свидетели, которых допрашивали еще в 2012 году, на Хунхинова как на убийцу никогда не указывали.
«Фактически постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Хунхинова основывается на доказательствах, добытых еще в 2012 году. Соответственно, при том же объеме доказательств, орган следствия не имел препятствий сделать выводы о виновности последнего в 2012 году, либо после возобновления дела в 2014 году и получения результатов допроса свидетеля «Б.Н». Нахождение Хунхинова в розыске не препятствовало проведению исчерпывающих следственных действий по уголовному делу, направленных на установление объективной истины», - пришел к выводу суд.
По мнению суда, о неэффективности следственных действий свидетельствует и постановление о возобновлении предварительного следствия от 8 сентября 2018 года.
«Проведение допросов двух свидетелей по делу, направление одного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий в течение 2 месяцев и 24 дней не отвечало критериям достаточности, эффективности и полноты расследования преступлений. В результате 2 декабря 2018 года предварительное следствие по делу вновь приостановлено в связи с розыском подозреваемого Хунхинова… Увеличению срока досудебного производства по уголовному делу также способствовала неоднократная передача уголовного дела от одного следователя к другому (7 раз)… Продолжительность уголовного преследования Хунхинова в течение 8 лет 8 месяцев и 10 дней в отсутствие действенных мер по установлению обстоятельств произошедшего не могут быть оправданы фактической и правовой сложностью расследования дела, поскольку уголовное дело возбуждено по факту убийства одного лица, по делу имелись свидетели преступления. При этом длительность досудебного производства не может быть оправдана действиями подозреваемого Хунхинова, скрывшегося от следствия, поскольку его отсутствие хотя и затрудняло проведение следственных действий, однако не исключало их полностью», - перечислил недостатки работы следствия судья.
Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что право Хунхинова на осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок нарушено, поэтому имеются фактические основания для присуждения в его пользу компенсации. При этом суд посчитал, что требуемая им сумма в 721 тысячу рублей «является чрезмерной» и определили размер компенсации в 70 тысяч рублей. Деньги будут взысканы с Министерства финансов России.
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