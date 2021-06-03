Рядом с Байкалом перевернулся бензовоз

Нефтепродукты разлились в лесной зоне, специалисты оценивают ущерб



Сегодня в районе 80 км Култукского тракта случилась авария – на трассе перевернулся бензовоз. Нефтепродукты вылились на дорогу и попали в лес.



- Произошел разлив загрязняющих веществ на рельеф местности. Нефтесодержащие продукты попали, в том числе в лесной массив. Незамедлительно инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения, анализируются причины случившегося, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



На место аварии выехали сотрудники Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, следственного комитета, МЧС, министерства лесного комплекса по Иркутской области, Росприроднадзора и Службы государственного экологического надзора.



Как отметили в сообщении, угрозы возгорания нет. О результатах проверки, размере ущерба, причиненного почвам, будет сообщено дополнительно.





фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура