В Бурятии будут судить забайкальца, застрелившего своего напарника

Также перед судом предстанет пособник убийцы





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 26 июня 2020 года в лесу в Муйском районе было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. При установлении личности выяснилось, что потерпевшим является 50-летний житель Забайкальского края, без вести пропавший в 2019 году. В ходе расследования преступления сыщики вышли на ранее судимого за совершение тяжких имущественных преступлений жителя Читы и задержали его.По данным следствия, 2 августа 2019 года обвиняемый, находясь в местности «Муякан», из-за разногласий и личной неприязни к напарнику решил расправиться с ним. Мужчина достал, находившийся при нем пистолет и выстрелил в голову потерпевшему. Тот скончался на месте. Злоумышленник совместно со своим товарищем закопали тело земляка. После чего похитили личные вещи и автомобиль потерпевшего, который позже продали в Забайкальском крае.Соучастник преступлений также предстанет перед судом за укрывательство убийства и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com