В Бурятии на золотодобывающей шахте прогремел взрыв

По предварительной информации, есть погибшие

Как сообщает Интерфакс , в Бурятии на золотодобывающей шахте произошел взрыв, там погиб человек. На данный момент подробности уточняются.«Самопроизвольная детонация взрывчатки произошла на руднике "Владимирский". Погиб рабочий», - сказал он.Несколько человек эвакуировались из шахты самостоятельно, их осматривают медики. По предварительным данным, угрозы их здоровью нет.

- Один человек погиб, тело извлечено из шахты, ожидается прибытие сотрудников МВД. В шахте находилось 8 человек, семеро эвакуировались самостоятельно, - уточнили в МЧС Бурятии.

«Владимирское» месторождение золота расположено в Окинском районе. По данным на 2019 год, оно принадлежало компании «Рифей». В том же году местные жители обвинили золотодобытчиков в загрязнении реки Барун-Холба. Люди предположили, что странная жидкость, попавшая в водоем, - это отходы от деятельности золотоизвлекательной фабрики. И их прогнозы подтвердились.- Экспертиза показала общую загрязненность по взвешенным веществам, вода замутнена, есть ил. С учетом того, что это река рыбохозяйственного назначения, ООО «Рифей» будет привлечено к административной ответственности за загрязнение водоема по ст. 8.33 КоАП РФ, - сообщал тогда прокурор Окинского района.фото: pixabay.com