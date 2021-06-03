В Бурятии на золотодобывающей шахте прогремел взрыв

По предварительной информации, есть погибшие
Как сообщает Интерфакс, в Бурятии на золотодобывающей шахте произошел взрыв, там погиб человек. На данный момент подробности уточняются.
«Самопроизвольная детонация взрывчатки произошла на руднике "Владимирский". Погиб рабочий», - сказал он.
Несколько человек эвакуировались из шахты самостоятельно, их осматривают медики. По предварительным данным, угрозы их здоровью нет.
- Один человек погиб, тело извлечено из шахты, ожидается прибытие сотрудников МВД. В шахте находилось 8 человек, семеро эвакуировались самостоятельно, - уточнили в МЧС Бурятии.«Владимирское» месторождение золота расположено в Окинском районе. По данным на 2019 год, оно принадлежало компании «Рифей». В том же году местные жители обвинили золотодобытчиков в загрязнении реки Барун-Холба. Люди предположили, что странная жидкость, попавшая в водоем, - это отходы от деятельности золотоизвлекательной фабрики. И их прогнозы подтвердились.
- Экспертиза показала общую загрязненность по взвешенным веществам, вода замутнена, есть ил. С учетом того, что это река рыбохозяйственного назначения, ООО «Рифей» будет привлечено к административной ответственности за загрязнение водоема по ст. 8.33 КоАП РФ, - сообщал тогда прокурор Окинского района.
фото: pixabay.com
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