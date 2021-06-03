В Улан-Удэ мужчина отобрал телефон у школьника

Грабитель объяснил свой поступок тем, что его мобильный устарел







Днем 30 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась женщина и рассказала, что неизвестный мужчина украл у ее сына-школьника мобильный.



Оперативники установили и задержали подозреваемого – 28-летннего ранее неоднократно судимого за квартирные кражи жителя Сотниково.



Как сообщили в МВД Бурятии, задержанный со своим знакомым распивал спиртное на улице и увидел двух подростков. Мужчины подошли к школьникам и завели с ними беседу. В этот момент на телефон несовершеннолетнего позвонили. Увидев дорогостоящий гаджет, злоумышленник попросил у школьника телефон позвонить и убежал с ним в сторону остановки. Подросток попытался догнать мужчину, но не смог.



- Полицейские изъяли похищенное по месту жительства задержанного. Дознавателю он пояснил, что хотел пользоваться телефоном, так как его мобильный старой модели, - добавили в МВД Бурятии.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело.







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