Иркутский полицейский не дал девушке прыгнуть с моста в Ангару

На отчаянный шаг горожанка пошла из-за ссоры с родственником



Накануне в Иркутске прапорщик полиции Максим Ляшкевич, полицейский - водитель комендантского отделения по охране объектов ОВД Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, находясь на службе, ехал по Глазковскому мосту в сторону Свердловского района. По дороге он заметил, что за перилами стоит девушка и собирается прыгнуть.



«Полицейский, остановив автомобиль, незаметно подошел к ней сзади и обхватил девушку, не дав прыгнуть. Перетащить спасенную через перила моста Максиму помогли двое неизвестных мужчин, проезжавших мимо. После того, как опасность миновала, Максим Ляшкевич связался с коллегами из отдела полиции и доложил о произошедшем», - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.



До приезда наряда полицейский пробыл с девушкой в служебном автомобиле, пытаясь успокоить ее и помочь справиться со стрессовой ситуацией. Как позже рассказала спасенная, на необдуманный поступок она решилась после ссоры с родственником.



«За внимательное и неравнодушное отношение к гражданам, грамотные действия при спасении человека правами начальника Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте Максим Ляшкевич награжден ценным подарком», - добавили в ведомстве.





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