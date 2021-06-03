Прокуратура Бурятии выясняет обстоятельства взрыва на руднике

На место происшествия выехал прокурор Окинского района
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту взрыва на руднике «Владимирский» Окинского района республики, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
По предварительным данным, сегодня около 12 часов в диспетчерскую службу золотодобывающего предприятия ООО «Рифей», расположенного на территории Окинского района республики, поступила информация о самопроизвольном взрыве в штольне № 1. В результате взрыва погиб 30-летний проходчик.
На место происшествия выехал прокурор Окинского района, организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда, обороте взрывчатых веществ.
По факту взрыва проводится доследственная проверка, которая поставлена прокурором республики на контроль.
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семье рабочего, погибшего при взрыве на руднике, сообщили в пресс-службе правительства республики. По сообщению главного врача Окинской центральной районной больницы Алины Бакшахановой, других пострадавших и госпитализированных после чрезвычайного происшествия нет.
Напомним, сегодня в Бурятии на золотодобывающей шахте произошел взрыв, погиб человек. Несколько человек эвакуировались из шахты самостоятельно, их осматривают медики. По предварительным данным, угрозы их здоровью нет.
фото: pixabay.com
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