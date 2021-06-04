Житель Улан-Удэ продал угнанную иномарку за 7 тысяч рублей

Матерый рецидивист внезапно захотел покататься





В Улан-Удэ 33-летний кладовщик украл автомобиль у подруги своей гражданской жены, а затем продал его за 7 тысяч рублей. Сейчас мужчина осужден и уже отправился в колонию.

Смирнов с подросткового возраста имел проблемы с законом и в колониях сидел регулярно. Начал «карьеру» с вымогательства, потом было несколько краж и угонов, дошел до причинения смерти человеку, наркопреступления и грабежа. Отбывая срок в «двойке», познакомился с девушкой, а после освобождения начал с ней жить.Как-то Оксана рассказала ему о своей подруге Галине, которая не так давно приобрела автомобиль. Дескать, он стоит у нее в ограде дома в ДНТ, пока хозяйка зарабатывает, уезжая на вахту. Оксана не придала значения своим словам, в отличие от Смирнова, сразу смекнувшего, где можно поживиться.4 мая Оксане позвонила Галина и рассказала, что неизвестные похитили у нее автомобиль, а на следующее утро Смирнов позвал ее покататься на машине. Она приехала и увидела ту самую белую иномарку подруги. Приятель рассказал, что накануне вечером гулял у друзей в Тальцах, когда ему вдруг резко захотелось покататься на машине. Вспомнив про одиноко стоящую в ограде ДНТ Chevrolet Галины, он отправился осуществлять свою мечту. Перелез через забор, огляделся, в доме никого не было. Открыть автомобиль не составило труда, ключ находился в замке зажигания. И ничего не мешало Смирному сесть за руль и поехать кататься по городу.Тем же днем Смирнов решил продать автомобиль, Оксана пыталась его отговорить, но бесполезно. Он нашел «перекупа», взявшего у него машину без документов всего за 7 тыс. рублей.Смирнова задержали, ему предъявили обвинение по статье «кража с причинением значительного ущерба гражданину».- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: pixabay.com