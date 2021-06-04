04.06.2021
В Бурятии пенсионер не смог выбраться из горящего дома

В Бурятии пенсионер не смог выбраться из горящего дома

Его внук успел спастись

В селе Подлопатки Мухоршибирского района произошел пожар в жилом доме. Приехавшие огнеборцы, потушив пламя, обнаружили внутри дома тело 68-летнего мужчины. На момент возгорания пенсионер находился со своим старшим внуком, который успел спастись.


Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, погибший пенсионер проживал в доме дочерью, тремя внуками и зятем. Они будут проживать у родственников. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
пожар
^