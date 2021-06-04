В Улан-Удэ правоохранители задержали неадекватного мужчину

Оказалось, молодой человек был под наркотиками



В Железнодорожном районе сотрудники ППС во время патрулирования по улице Гагарина заметили 25-летнего неадекватного улан-удэнца. Оказалось, мужчина был под наркотиками – у него обнаружено и изъято гашишное малос весом около 2 граммов.



- По результатам медицинского освидетельствования у гражданина установлено состояние наркотического опьянения. Он будет привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотических средств. – сообщили в пресс-службе МВД



Молодой человек не работает, ранее судим за имущественные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.







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