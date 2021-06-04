По факту взрыва на шахте в Бурятии возбуждено уголовное дело

Следствию предстоит выяснить причины гибели рабочего





По факту взрыва и гибели 30-летнего работника на золотодобывающей шахте компании «Рифей» возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, дело возбуждено по ч.2 ст. 217 УК РФ – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 3 июня в штольне №1 рудника «Владимирский», расположенном около поселка Самарта Окинского района, при проведении горных работ произошел взрыв , погиб проходчик.





«В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. В ближайшее время с участием профильных специалистов будет проведен детальный осмотр места происшествия в штольне, где непосредственно произошел взрыв. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской, взрывотехнической и иных экспертиз, для установления точной причины аварии, вызвавшей гибель рабочего», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии