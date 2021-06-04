В Бурятии сельчанка ограбила соседку, не следившую за своими собаками

Животные напугали маленького племянника злоумышленницы





В правоохранительные органы обратилась жительница села Петропавловка. Сельчанка сообщила, что незнакомая женщина открыто похитила ее телефон. На место преступления выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Подозреваемую задержали недалеко от дома потерпевшей. Как выяснилось, 30-летняя женщина находилась в гостях у брата, когда ей позвонили и попросили встретить такси с племянником. Когда подъехал автомобиль и мальчик вышел из машины, его напугали бегавшие по улице соседские собаки.Решив призвать к ответу соседей, брат с сестрой направились к ним домой. Там подозреваемая отобрала у 42-летней жертвы телефон стоимостью 7 тысяч рублей и ушла с ним.Задержанная доставлена в полицию для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии