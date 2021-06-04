В пригороде Улан-Удэ джип сбил ребенка

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД

Сегодня в Нурселении на дороге джип сбил ребенка. Видео с места ДТП появилось в местном паблике «Весь Улан-Удэ». На кадрах слышно, как громко плачет женщина.- По предварительным данным сегодня днём около 15 часов в Иволгинском районе 43-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка 2012 года рождения. Мальчик с тяжёлыми травмами госпитализирован. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД Бурятии.

фото: скриншот из видео