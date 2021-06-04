В Бурятии вор представился именем брата и едва не избежал колонии

Обман не заметили ни следователь, ни судья





Судимый житель Забайкальского края, приехав в Бурятию, решил начать жизнь с чистого листа. И не нашел для этого лучше способа, чем назваться именем родного брата-погодки, никогда не имевшего проблем с законом. Казус случился, когда парень снова пошел по воровской дорожке – его осудили по имени ничего не подозревающего брата, в Улан-Удэ никогда не бывавшего. Удивительно то, что ни следователю, ни судье не вскрылся факт о том, что перед ними не тот человек, за которого он себя выдает.

27-летний Виктор родился в Читинской области, был судим за кражи и отсидел за решеткой почти три года, а затем в 2018 переехал в Улан-Удэ. Здесь он решил начать новую, законную жизнь. Познакомился с хорошей девушкой, начал с ней жить, устроился на работу. Гражданской жене, как и всем вокруг, представился именем своего родного брата Никиты. Позже, на следствии, рассказал, что не хотел, чтобы девушка знала о его жизненных злоключениях. Так он и жил, пока однажды, куря на балконе, не познакомился с соседом, пригласившим его к себе домой.Виктор принял приглашение. Поздним вечером он прошел к мужчине в квартиру через незапертую дверь. Хозяин спал, и гость, вспомнив свои криминальные навыки, решил обчистить пьяненького. Помимо банковских карточек в кошельке, он сложил в дорожную сумку все, что плохо лежало: сотовый, наушники, зарядку, туалетную воду, туфли, фонарь, бутылку пива, водку, пачку кофе. Сумку оставил в тамбуре, сходил в ближайший магазин, где по картам купил на тысячу рублей пива. Затем решил вернуться в квартиру, с его слов, чтобы вернуть банковские карты, но хозяин проснулся и заметил его. Через некоторое время в квартиру, где жил Виктор, нагрянули сотрудники полиции. Пиво и похищенные вещи у него изъяли.Далее было самое интересное, как в кино. Парня, представившегося именем брата, отвезли в отдел. Паспорта у задержанного не было, его личность установили по копии формы №1. В полиции Виктора опросили как Никиту, завели уголовное дело по краже, предъявили обвинение, а затем отправили в суд. Там учли, что молодой человек никогда не был судим, возместил ущерб потерпевшему и вынесли лже-Никите приговор – год исправительных работ.Виктор встал на учет, но про исправительные работы, естественно, забыл. Осужденного объявили в розыск и вышли на настоящего Никиту, проживающего в Забайкальском крае. Он сообщил, что никогда не был в Улан-Удэ, не совершал кражу, не был в полиции и не участвовал в судебных заседаниях. Молодой человек рассказал, что у него есть родной брат Виктор и он живет в Улан-Удэ. Ему Никита в 2019 году отправлял копию своего паспорта, чтобы тот смог получить пропуск на работе, ведь свой документ Виктор потерял.Началась проверка. На очной ставке следователь, которая вела то дело о краже, не узнала настоящего Никиту – она никогда не опрашивала его и не предъявляла обвинение. На все вопросы ответил Виктор, признавшись, что намеренно представлялся именем ни в чем не повинного брата, который не знал о его махинации. Молодой человек снова осужден, но теперь уже под своим именем и с учетом бывших судимостей.- В настоящее время решением суда Виктор признан виновным в краже денежных средств с банковского счета, ему назначено наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.Приговор в отношении его брата Никиты обжалован.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: «Номер один»