В районе Бурятии у задремавшей сельчанки стащили телевизор

Вором оказался знакомый собутыльник женщины



Днем 2 июня в отделение полиции по Кижингинскому району обратилась 33-летняя местная жительница. Сельчанка сообщила, что пока она спала, неизвестный проник в ее дом и утащил телевизор.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался 42-летний сельчанин, с которым потерпевшая несколькими днями ранее распивала спиртные напитки у себя дома. Так, ранним утром 2 июня он пришел в гости к женщине. Увидев, что она спит, похитил технику и скрылся, - сообщили в МВД Бурятии.



Телевизор он планировал сбыть, а вырученные деньги потратить на покупку алкоголя. Оказалось, злоумышленник недавно освободился из мест заключения и увы, продолжил жить по старому сценарию.



Ущерб составил 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.





фото: pixabay.com