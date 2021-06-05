В Улан-Удэ во второй раз подожгли парикмахерскую

Владелец барбершопа не исключает, что в нападениях могут быть замешаны конкуренты



На парикмахерскую «Beckbro03» уже во второй раз совершено нападение неизвестных. По словам владельца барбершопа, его заведение поджигают уже во второй раз. В первый раз, это произошло в марте, после чего были установлены камеры видеонаблюдения.



- Второй раз подожгли парикмахерскую! Первый раз был 8-марта. Тогда у нас не было камеры наблюдения. Мы не смогли доказать что у нас был поджог! Ну вот в этот раз два молодых человека попали в камеру! В руках жидкость, он что-то засыпает и поджигает . Как будто в 90 - года. Что это- конкуренция или они хотят напугать? – написал хозяин парикмахерской Бек на своей странице в Инстаграм.



По словам Бека, сейчас кадры с видекамер исследуются полицией:



- Я в марте и сейчас тоже подал заявление в полицию. Они ищут виновных. Кто это может быть, я не знаю. На камерах видно тех, кто поджигал, но они были в масках, капюшонах.



В МВД по РБ подтвердили, что накануне ночью в отдел полиции поступило заявление о возгорании входной двери парикмахерской по улице Терешковой.



- Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников и обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.







