В Кабанском районе погиб 9-летний ребенок

Во время игр со сверстниками он упал в воду и утонул





Несчастный случай произошёл накануне вечером в районе села Жилино Кабанского района.



Ребёнок 9 лет во время игры со сверстниками на берегу реки упал в воду. Самостоятельно ребёнок выбраться на берег не смог. Взрослых поблизости не оказалось. Из воды его достала мама, которую позвали другие дети, ставшие очевидцами трагедии.



Эту трагедию можно было избежать, находись дети под присмотром взрослых.



- Не оставляйте детей вблизи водоемов без присмотра! Родители обязательно должны присматривать за детьми, объяснять им правила безопасности на воде, к примеру, не заплывать далеко, не входить в воду без присмотра старших, не гулять одним возле берега. Будьте бдительны в отношении поведения подростков на водных объектах (не допускайте шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся, подачей криков ложной тревоги и др.), обращается к родителям Главное управление МЧС России по Бурятии.





