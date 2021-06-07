В Бурятии требуют пересмотра приговора в отношении осужденного полицейского

Его родные уверены, что молодого лейтенанта подставили коллеги
На сайте change.org появилась петиция с требованием пересмотра уголовного дела и оправдания осужденного лейтенанта полиции Эрдэма Шоботкина. 12 мая молодой полицейский из Курумканского ОВД был признан виновным в превышении полномочий с применением насилия и приговорен к трем годам лишения свободы.
Петицию создали родственники осужденного правоохранителя. Они сообщают, что Эрдэм Шоботкин, успешно окончив Дальневосточный юридический институт МВД РФ, вернулся в Курумканский район по распределению и в конце августа 2019 года приступил к работе в отделе полиции оперуполномоченным. 4 сентября 2019 года опергруппа в количестве 5 сотрудников полиции прибыла на заимку вблизи села Аргада для задержания местного жителя, подозреваемого в краже квадроцикла. Эрдэм Шоботкин также был в составе опергруппы, однако на тот момент еще не имел служебного удостоверения и должностных инструкций.
Как сказано в петиции, в ходе задержания двое полицейских применили силу и нанесли побои подозреваемому, но Шоботкин в этом не участвовал. На следующий день задержанного отпустили, после чего его родственников последовало заявление в прокуратуру об избиении. В нем было указано, что сельчанина избили сотрудники полиции без указания их фамилий.
«В итоге по факту нанесения побоев появилось уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», началось следствие. Сотрудники полиции по сговору решили оговорить молодого лейтенанта Шоботкина и даже уговаривали его взять вину на себя, оправдывая это тем, что у них семьи, дети, а Шоботкин холост. Также они оказали давление на потерпевшего, чтобы он дал показания против одного Шоботкина, угрожая ему расправой. Изначально потерпевший под давлением согласился с ними, однако потом осознал, что оговорил невиновного и изменил показания, но следствие и суд не приняли это во внимание. Кроме того, есть неоспоримые доказательства невиновности Шоботкина, которые суд также проигнорировал. Это аудиозапись разговора сотрудника полиции с матерью Шоботкина, в котором он признается в своей вине. А также видеозапись с показаниями потерпевшего, где он утверждает, что изначально оговорил Шоботкина под давлением других сотрудников, а, на самом деле Шоботкин не участвовал в его избиении. Еще один факт невиновности - заявление родственников потерпевшего в прокуратуру района, котором было указано, что в его избиении участвовало несколько сотрудников полиции», - сказано в петиции.
По мнению авторов обращения, следствие отказалось учитывать эти факты по той причине, что в случае признания виновными остальных полицейских встает вопрос о групповом избиении, умышленном сговоре и некомпетентности сотрудников и начальника райотдела полиции. Таким образом, свалить вину на молодого неопытного сотрудника выгодно всем, иначе встанет вопрос: чем занимались опытные сотрудники опергруппы в момент задержания подозреваемого, если, по их словам, избивал его Шоботкин? И почему не пресекли эти неправомерные действия?
«Шоботкин Эрдэм вырос в простой семье, его родители – труженики села, и заступиться за него некому, кроме нас, жителей родного села, района, республики и неравнодушной общественности. В отличие от настоящих виновников дела, Эрдэм не имеет влиятельных родственников в вышестоящих органах правопорядка. Обвинительное заключение против Эрдэма было утверждено заместителем прокурора РБ, который является родственником старшему оперуполномоченному, начальнику злополучной опергруппы. Также известно, что его родной брат занимает ответственную должность в ГИБДД РБ. Следователь, участвовавший в избиении подозреваемого, после того как было заведено уголовное дело, сразу же был переведен в отдел полиции поселка Таксимо, чтобы избежать судебного разбирательства. Еще один полицейский имеет влиятельных родственников в следственных органах МВД РБ», - рассказывают авторы петиции.
Между тем на все обращения матери Эрдэма - в прокуратуру, Следственный комитет, министру МВД РБ Кудинову, в ФСБ РБ - возвращались с ответом, что все решит суд.
«Для молодого человека, мечтавшего честно работать на благо народа в правоохранительных органах, ситуация, с которой он столкнулся, не отработав и двух недель, была просто шокирующей. Будучи человеком справедливым и честным, он не ожидал такой клеветы и преступного сговора со стороны старших опытных сослуживцев. Для себя Эрдэм решил, что будет бороться за честное имя и справедливость. Все жители родного села Могойто, Курумканского района, Бурятии, друзья и родные до последнего надеялись на честное следствие и вынесение справедливого решения суда. Такой исход дела, когда невиновный молодой человек осужден, а настоящие преступники продолжают работать в правоохранительных органах, вызвал большой общественный резонанс и негодование! У людей исчезает вера в справедливость и непредвзятость всей правоохранительной системы республики Бурятии, где решения суда принимаются в угоду «сильным мира сего», имеющим связи и деньги. Простому человеку надеяться на справедливость властей не приходится!», - резюмирует автор обращения.
На данный момент петицию подписали более 400 человек.
Фото: «Номер один»
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