Житель Бурятии украл ипотечный дом

Приехавшие посмотреть на свою недвижимость банкиры обнаружили лишь голый участок





Иволгинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в краже жилого дома.

Как следует из материалов дела, в 2013 году между банком и заемщиком был заключен кредитный договор на приобретение жилого дома площадью 56 квадратных метров и земельного участка. В обеспечение обязательств по договору заемщик передал приобретенную недвижимость в залог финансовому учреждению. Расплатиться с кредитом мужчина не смог, в результате дом перешел в собственность банка. Однако когда сотрудники банка приехали посмотреть на недвижимость, то перед ними предстал только голый участок – дома на нем не было.По факту кражи жилья правоохранители возбудили уголовное дело. Как выяснилось, к хищению дома оказался причастен родственник заемщика. Он предложил своему знакомому, который ничего не знал о банковском залоге, приобрести жилье за 150 тысяч рублей, что гораздо ниже рыночной цены. Покупатель с радостью согласился, после чего за 2 дня дом был демонтирован и перевезен на новое место. Ущерб составил 846 тысяч рублей.Суд, учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, приговорил похитителя дома к полутора годам лишения свободы условно. Также удовлетворен иск банка о возмещении причиненного ущерба, сообщили в пресс-службе Иволгинского райсуда.Фото: pixabay.com