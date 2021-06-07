В Бурятии студент спас из горящего дома трёх девочек

Отважного парня уже решено наградить





Вечером 6 июня в селе Тресково Кабанского района произошел пожар на территории жилого дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первым возгорание заметил 21-летний студент по имени Максим, проходивший в этот момент по улице. Парень быстро перелез через забор, вскрыл дверь дома и обнаружил внутри трех несовершеннолетних девочек. Максим эвакуировал детей и принялся самостоятельно тушить возгорание. В этот же момент очевидцы пожара вызвали огнеборцев и стали помогать парню.

На момент прибытия пожарных огонь охватил весь дом и рядом стоящие надворные постройки. Из-за позднего обнаружения возгорания спасти строение не удалось. К счастью, никто не пострадал. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы коптильной в тепляке.





В агентстве уточнили, что проживавшая в сгоревшем доме семья приехала на постоянное место жительство в Бурятию из Украины, родственников в республике у них нет. Погорельцы будут временно проживать у соседей.За проявленное мужество ГКУ «Противопожарная служба РБ» вручит Максиму Почетную грамоту за спасение детей. Кроме того, зампред правительства Петр Мордовской уже дал поручение подготовить документы для вручения молодому человеку награды «За отвагу на пожаре».Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС