В Бурятии утонул еще один ребенок

Не умеющий плавать подросток решил искупаться в реке
5 июня вблизи поселка Хоринск на реке Уда утонул 13-летний подросток. Как сообщили в МЧС Бурятии, мальчик приехал к родственникам на каникулы и решил с приятелями искупаться в реке. Предварительно известно, что плавать он не умел, и, оказавшись на глубине, не смог самостоятельно выбраться на берег.
Напомним, днем ранее в реке Харауз недалеко от поселка Жилино утонул 9-тилетний мальчик. Во время игры на берегу реки со своими сверстниками ребенок сорвался с крутого берега и оказался в воде. Прийти на помощь ребенку никто не успел.
Как отметили в МЧС, в обоих случаях несовершеннолетние находились на берегу водоемов без присмотра взрослых.
Фото: «Номер один»
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