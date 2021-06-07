В Бурятии утонул еще один ребенок

Не умеющий плавать подросток решил искупаться в реке





5 июня вблизи поселка Хоринск на реке Уда утонул 13-летний подросток. Как сообщили в МЧС Бурятии, мальчик приехал к родственникам на каникулы и решил с приятелями искупаться в реке. Предварительно известно, что плавать он не умел, и, оказавшись на глубине, не смог самостоятельно выбраться на берег.