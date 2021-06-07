В Бурятии сельчанин украл у хозяйки овец в отместку за задержку зарплаты

Одну овцу мужчина забил на мясо, а еще трех продал





Утром 23 мая в полицию Бичурского района обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о краже четырех овец с территории животноводческого хозяйства. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, подозреваемым оказался 33-летний ранее не судимый местный житель. Он вместе с семьей проживал на территории животноводческой стоянки, помогая присматривать за хозяйством заявительницы.«Злоумышленник был в обиде на хозяйку фермы, так как она задерживала выплату зарплаты. Утром 19 мая мужчина поймал одну овцу, увел её в лес, где убил и разделал. Мясо он спрятал в подполье дома. За два следующих дня он продал еще трех овец гражданам, проезжавшим на машине мимо животноводческой стоянки», - рассказали в полиции.По факту кражи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»